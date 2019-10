L’Aquila 1927, 4000 biglietti a studenti aquilani

Post L’Aquila-Celano di Coppa Italia, terminata 4-0: ai microfoni della stampa Damiano Zanon.

“Oggi abbiamo iniziato col piglio giusto e la prestazione è stata buona. Fuori casa abbiamo ancora qualche problema, ma ci stiamo preparando. Maisto? Ha sentito un fastidio, speriamo non sia niente di grave. Vogliamo recuperarlo il prima possibile”.

Nel post gara, inoltre, sono state presentate due iniziative della società.

La diffusione di 4000 biglietti che saranno distribuiti nelle scuole elementari, medie e superiori per favorire un riavvicinamento della tifoseria alla città e la donazione, insieme all’AISM, sponsor etico de L’Aquila 1927, di abbonamenti per delle associazioni di disabili per garantire una vera inclusività e mettere tutti in condizione di vivere la società.