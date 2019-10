Porta a Porta ad Avezzano

AVEZZANO – Le telecamere di Porta a Porta arrivano ad Avezzano. Presto in onda il servizio girato nel capoluogo marsicano.

La celebre trasmissione Rai condotta da Bruno Vespa è approdata ad Avezzano per realizzare un servizio d’approfondimento sul consumo di alcool tra gli adolescenti delle province. In questo caso focus sulla città di Avezzano in Provincia dell’Aquila.

Ad annunciarlo è un avezzanese parte della troupe Rai del programma tv, Francesco Panella, sui suoi profili social.

Il servizio andrà in onda su Rai 1 in seconda serata.