La gioielleria Ranieri torna in centro

L’AQUILA – La storica gioielleria Ranieri torna in centro storico. A breve l’inaugurazione in corso Vittorio Emanuele II.

La tradizione, il prestigio e la storia della gioielleria Ranieri tornano nel centro storico di L’Aquila, dopo il trasferimento forzato a causa del terremoto del 2009. L’attività, che da oltre quattro generazioni è il punto di riferimento della gioielleria e orologeria del capoluogo abruzzese, inaugurerà la nuova sede su Corso Vittorio Emanuele II sabato 19 Ottobre dalle ore 17.00.

Dal 1913, nata come laboratorio orafo a opera di Giovanni Ranieri, orafo e cesellatore, la gioielleria ha rafforzato l’attività commerciale, coniugando nelle scelte la continuità della tradizione e l’originalità dei prodotti offerti. Già dalla fine degli anni ’60 vanta di essere Rivenditore Autorizzato Rolex, il primo d’Abruzzo e uno dei primi del centro Italia e Assistenza Autorizzata Rolex.

Tutti invitati, quindi, sabato 19 ottobre dalle ore 17 in Corso Vittorio Emanuele II, 47 per festeggiare il ritorno in centro di un’altra storica attività aquilana.