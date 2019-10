Incidente sulla statale 80, scontro tra auto e moto

L’AQUILA – Incidente sulla statale 80, scontro tra auto e uno scooter.

Nel primo pomeriggio si è registrato un incidente sulla statale 80, tra i Magazzini Maury’s e le caserme. Per cause da accertare, a scontrarsi sono stati un’auto e uno scooter. Una Fiat Punto, probabilmente immettendosi sulla statale 80, ha urtato uno scooter che procedeva verso ovest. L’urto ha provocato la caduta del motociclista. Immediati i soccorsi che hanno portato sul posto gli operatori del 118 per gli accertamenti e le cure del caso e la polizia municipale per i rilievi.

Inevitabili i rallentamenti al traffico sulla trafficata arteria.