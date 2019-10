Chiude libreria ‘Puntoeacapo’: una sconfitta per tutti

Sulmona – Chiude dopo 5 anni la libreria Punto EA Capo

Il coraggioso titolare, il giovane imprenditore Jacopo Lupi, saluta tutti dalle sue pagine social, tradendo l’amarezza per quest’epilogo ma anche la passione per un sogno fatto di carta e parole, iniziato nell’aprile 2014.

Conobbi Jacopo qualche anno fa, in occasione di una presentazione nella sua accogliente libreria.

Disponibile, intraprendente e cortese con i suoi ospiti, ha creato a Sulmona un nuovo via vai di autori, appassionati e lettori sfegatati.

La libreria era diventata luogo di ritrovo, di scambio e di confronto, grazie all’energia di un giovane titolare che tante energie ha speso e continua a spendere per la cultura.

Lupi infatti è anche il titolare della casa editrice “Lupi Editore”. Continuerà a pubblicare i suoi volumi, certo, ma l’amarezza è tanta, anche per chi aveva visto in quella libreria un faro e un crocevia per tutto l’Abruzzo.

La chiusura della libreria in via Roma è una sconfitta per tutti. Si spera che la vita di Punto EA Capo possa avere un futuro e non svanisca nell’oblio: non lo merita né la libreria, né il suo coraggioso titolare. E proprio a lui, a Jacopo Lupi, va un ringraziamento: grazie per averci creduto sempre, comunque e nonostante tutto in quel “sogno di libraio”.