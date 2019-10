Tanti auguri a Vanessa, a Sara ed Edoardo

Tanti auguri moltiplicati per te: a Vanessa per il suo compleanno e ad Edoardo che non solo compie gli anni ma festeggia le nozze d’argento.

Auguri speciali e pieni d’amore per una famiglia che in questi giorni festeggia tante cose: perchè Vanessa è la figlia di Edoardo che oggi compie il suo primo mezzo secolo.

Non solo compleanni ma anche anniversari importanti; i genitori di Vanessa, Edoardo e Sara, infatti festeggiano i loro primi 25 anni d’amore.

Gli auguri arrivano in redazione da Anthony, fidanzato di Vanessa.

Congratulazioni a questi genitori, per la medaglia d’argento appena conquistata e per aver scoperto il segreto che tutti cercano, per un matrimonio felice.

25 anni sono 9125 giorni; l’augurio di Anthony è che questo argento possa tramutarsi in oro, ringraziandoli sempre per l’esempio di amore e rispetto che danno a coloro che li conoscono.

Auguri speciali anche per la sua fidanzata, sperando che possa essere un compleanno felice e preludio di altri 1000 sempre insieme.

Tanti auguri anche dalla redazione del Capoluogo.it.