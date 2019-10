Sci, talenti d’Abruzzo in passerella, c’è l’aquilana Giulia Di Francesco

L’AQUILA – Talenti abruzzesi dello sci in passerella ieri pomeriggio a L’Aquila. C’era anche l’aquilana Giulia Di Francesco, nel giro della Nazionale di Sci.

Ieri, all’Auditorio Ance del Torrione la Festa regionale organizzata dal Comitato Fisi del presidente Angelo Ciminelli.

Presente la giovane aquilana Giulia Di Francesco.

L’assessore regionale Guido Liris ha promesso uno stanziamento di 50mila euro, a favore del Comitato Fisi per il 2020.

L’evento è stato, inoltre, l’occasione per fare il punto sulla stagione passata dello sci, con il Presidente Ciminelli.

“I nostri atleti hanno ottenuto risultati rilevanti a livello nazionale, in molteplici categorie. Inoltre il dato positivo è che i numeri dello sci sono in crescita, qui in Abruzzo ormai siamo più di 2mila tesserati”.

Scuola e sport per premiare chi riesce a distinguersi in entrambi i campi, coniugando tempi, impegni ed energie. “La nostra borsa di studio scuola e sport è la prova della fusione dei due settori alla base della nostra Federazione. Inoltre, con l’Ufficio Scolastico Regionale portiamo avanti il progetto SciAmo Abruzzo, che propone nelle scuole un pacchetto particolarmente conveniente per avvicinare gli studenti agli sport invernali”.

Fonte: LATVLAB – Paolo Sinibaldi