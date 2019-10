Rugby C1, si parte domenica: pronto il boccale cult “Ju Mejo”

Il Rugby di C1 ai nastri di partenza. Si comincia domenica e, per l’occasione, è già pronto il boccale divenuto un classico del Museo Rugby Club Vecchio Cuore Nero Verde.

Domenica 20 Ottobre inizierà il campionato nazionale di Rugby C1; anche quest’ anno noi ci saremo con l’ormai tradizionale consegna del boccale in ceramica, nostro simbolo, al miglior giocatore dell’incontro, “JU MEJO”.Ringraziamo per il sostegno alla nostra iniziativa Roberto Tomei titolare del Ristorante Pizzeria Spapizar e Hotel La Compagnia del Viaggiatore. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 16 ottobre, alle ore 11.00, nella Sala Trofei “Angelo Autore” località Centi Colella. Con l’occasione sarà presente Paolo Mariani, Presidente della Polisportiva L’Aquila Rugby che presenterà la nuova stagione agonistica.

Inoltre interverrà anche il Presidente della squadra femminile delle Belve Nero Verdi, Francesca Alfonsetti, che donerà la maglia della compagine che milita nel campionato di serie A, momento di orgoglio e arricchimento per il nostro club.