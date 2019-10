Rotary Club L’Aquila, arriva la delegazione tunisina

L’AQUILA – Rotary Club L’Aquila, arriva il Club tunisino “La Marsa Plage”. Tre giorni di visite e incontri per un nuovo gemellaggio.

Dopo aver ricevuto nella scorsa primavera la visita del Club algerino “Alger la Baie”, gemellato con il Rotary Club L’Aquila dal 2005, nel quadro della “connessione” con altri popoli, la nostra città riceverà nei giorni 13-16 ottobre la visita di una delegazione di un Club di un altro Paese che si affaccia sul Mar Mediterraneo, il Club tunisino “la Marsa Plage” con il suo Presidente Dr.ssa Lilia Ben Slama Mamlouk e con il Presidente del C.I.P. (Comitato Inter Paese) Maghreb-Italia Conte Franco Santellocco Gargano, per sottoscrivere ancora un gemellaggio.

“Connessione” attraverso il “Mare nostrum” degli antichi romani, il “Mare dell’entroterra” degli antichi greci, il Mar Mediterraneo, che nella storia è stato sempre un mare di commercio e ibridazione, e che ora è imbevuto del dolore di un’umanità sofferente e disperata in cerca di speranza.

Quel mare, culla delle civiltà, che appare ormai soprattutto come una scacchiera di acque in cui nugoli di profughi, sospinti da guerre, carestie, o semplicemente da una fame antica, tentano, sfidando la sorte (che spesso non perdona), di raggiungere dal Nord Africa e dal Medio Oriente la mitizzata Europa, sognando non un futuro migliore, bensì soltanto un futuro, una qualsiasi prospettiva di sopravvivenza.

Il Rotary si basa sulle connessioni, attraverso numerosi progetti e programmi, stringendo amicizie e facendo rete: in quest’ottica il Rotary Club L’Aquila vuol connettersi con persone che non avrebbe avuto modo di conoscere, che sono più simili a noi di quanto non si immagini, credendo nella necessità dell’incontro e non dello scontro, della comunicazione e dello scambio e non della chiusura.