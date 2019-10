Lega, ad Avezzano la giornata dedicata alle piazze

Grande partecipazione al gazebo organizzato dalla Lega Abruzzo in piazza Risorgimento ad Avezzano nella giornata di Domenica 13 ottobre.

Molte le nuove adesioni al movimento di Matteo Salvini e numerosa la partecipazione di militanti e sostenitori con la presenza del Vice Commissario Provinciale Tiziano Genovesi.

Una giornata ricca di diversi momenti di dialogo su temi di politica nazionale e sulla grande manifestazione del 19 ottobre a Roma.

Assolutamente centrale l’attenzione e il confronto sulla città di Avezzano e sulle prossime elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2020. Sfida nella quale la Lega sarà protagonista nella costruzione di un percorso politico all’insegna del cambio generazionale e di un’azione programmatica che vede Avezzano al centro della scena politica marsicana.

Il commissario della città di Avezzano Roberto Laurenzi esprime apprezzamento per la partecipazione e l’entusiasmo “valori irrinunciabili per la Lega che sta accogliendo i nuovi tesserati pronti ad accrescere la forza di un movimento il cui obiettivo è la rivoluzione del buonsenso. Una rivoluzione che parte dalla base, dagli stessi cittadini che sono chiamati a portare il loro contributo di proposte e idee che il movimento si impegnerà a fare proprie, integrandole nel programma pensato e voluto per dare la svolta ad Avezzano”.