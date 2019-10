Comunali Avezzano, c’è anche il Movimento 5 Stelle

AVEZZANO – C’è e fa sentire la sua voce in vista delle prossime elezioni comunali il Movimento 5 Stelle ad Avezzano.

Lo ha ribadito a chiare lettere Francesco Eligi, ex consigliere comunale ed esponente del gruppo politico pentastellato.

Il primo colpo di scena, allora, aspettando il voto in primavera, lo firmano proprio i 5 Stelle, che, proprio in questi giorni, stanno mettendo a punto la formazione con la quale si presenteranno alle prossime amministrative.

Un cambiamento di rotta rispetto a quanto trapelato da fonti vicine al Movimento, che sostenevano come “l’assenza di nomi di rilievo da candidare” rendesse improbabile la presentazione di una lista alle elezioni anticipate. Così non sarà invece: il Movimento 5 Stelle si candiderà e lo farà da solo.

Movimento 5 Stelle, corsa in solitaria

“Stiamo ancora lavorando alla formazione di una lista, ma non manca molto, ormai siamo vicini alla sua completa definizione. Ci tengo a precisare, però, soprattutto in virtù di quanto si è detto e scritto in questi giorni, che il Movimento 5 Stelle, a meno di stravolgimenti o rivoluzioni ad oggi più che improbabili, concorrerà da solo“. Chiude la porta ad ipotetici accordi con altre forze politiche o con la grande varietà di liste civiche, che sembrano in via di formazione, l’ex consigliere Eligi.

Ancora massimo riserbo sui nomi in lizza per il Movimento 5 Stelle. Eligi intanto tiene a sottolineare: “Sono otto anni che continuiamo a fare riunioni e incontri settimanali, ogni martedì, in città. Siamo l’unica forza politica a farlo, a riprova del fatto che ci siamo e che siamo tra la gente”.