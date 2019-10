La caduta di frammenti di cemento sulla SS17, staccatisi dal viadotto della A24 nel pomeriggio di ieri, forte scossa di terremoto che ha investito l’area del cratere dell’Aquila”.

A dirlo è Strada dei Parchi che ribadisce, in una nota, la sicurezza del tratto viario.

“Il viadotto attualmente in fase di demolizione è chiuso al transito da mesi. Su quel viadotto sono stati completati i lavori che hanno portato alla completa rimozione del manto stradale”

L’area del cantiere di Strada dei Parchi dove si lavora per la demolizione del viadotto

“Tutta l’area è delimitata come previsto per un cantiere, con tanto di recinzioni, tranne il tratto di interconnessione con la Statale 17. Tratto per il quale si sono avviate le procedure per la chiusura al traffico, ma per un periodo assai limitato, indispensabile per la rimozione definitiva di tutti gli impalcati, e la loro sostituzione con nuove strutture completamente in acciaio. Il tutto per ridurre al minimo i disagi nella circolazione all’interno della città” sottolinea Strada dei Parchi.

Strada dei Parchi: mai venuta meno su quel tratto la sicurezza per gli automobilisti

“I tecnici di SDP e quelli di Infraengineering hanno fatto un sopralluogo nell’area di cantiere. Sono stati categoricamente esclusi ulteriori elementi che possano far ipotizzare una situazione di poca sicurezza.

La società concessionaria ha dato mandato ai propri legali di valutare l’esistenza di un’ipotesi di procurato allarme. Nella certezza che in nessun caso, neanche ipotetico, è mai venuta meno su quel tratto la sicurezza per gli automobilisti”