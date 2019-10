L’Aquila 1927: 1-0 in trasferta sul Real 3C Hatria

Vittoria esterna per L’Aquila 1927, che dopo la buona prestazione casalinga nel turno infrasettimanale contro il San Gregorio continua la propria striscia positiva.

1-0 per i rossoblù di mister Roberto Cappellacci sul campo del Real 3C Hatria.

Torna Di Benedetto dopo la squalifica ed è in campo dal primo minuto, come rivelato dal tecnico alla vigilia del match in conferenza stampa. In panchina Di Francia per un problema all’adduttore.

L’Aquila 1927 cerca e trova il vantaggio già nella prima mezzora di gioco: 14’, lancio lungo per Maisto che aggancia, ma si allunga troppo il pallone, che viene bloccato dal portiere avversario. 23’, Di Norcia dalla destra ancora per Maisto che di testa cerca di beffare Pelusi, senza riuscirci. Ma quattro minuti dopo il match si sblocca: cross di Campagna per il piatto al volo di La Selva che infila il pallone in rete. Fine primo tempo, risultato parziale 0-1.

3’ della ripresa, ancora rossoblù all’attacco: Di Norcia entra in area e calcia, ma il suo tiro scalfisce il palo e termina sul fondo. Prima debole occasione per i padroni di casa: 10’ minuto, tentativo di Assogna che viene bloccato a terra da Ranalletta. Nessuna azione degna di nota fino al termine del match, c’è spazio solo per la consueta girandola di sostituzioni. Risultato finale, 0-1.

L’AQUILA 1927: Ranalletta, Campagna, Marchetti, Morra, Zanon, Santarelli (39’ st Rampini), La Selva (39’ st Massaroni), De Marco (46’ st Alfonsi), Di Norcia (39’ st Romano), Di Benedetto (27’ st Pizzola), Maisto. A disp.: Sinopoli, Di Francia, Mohammed, Cianfrini. All. Cappellacci.

REAL 3C HATRIA: Pelusi, Durante, Di Domenico, Amelii (21’ st Della Sciucca D.), Sehitaj, Farias, Assogna (21’ st D’Agostino), Della Sciucca M., Pomponi, Valdes, Novello. A disp.: Mazzoni, Bernandes, Castelli, Carpegna, Zippilli, Di Giacinto, Roversi. All. Reitano.