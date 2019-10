Nuovo Basket Aquilano, attesa per la prima in casa

C’è grande attesa nell’ambiente cestistico e sportivo cittadino per la prima giornata casalinga del Nuovo Basket Aquilano, alle ore 18:00 contro i temibili ed esperti avversari del Torre Spes.

Il Nuovo Basket Aquilano è impegnato per il sesto anno consecutivo in un Campionato di Serie C Silver che quest’anno si preannuncia come il più impegnativo e spettacolare di sempre, con tante squadre scese da anni di categoria superiore pronte a darsi battaglia insieme alle altre a caccia dell’unico posto disponibile per la promozione.

Saranno 11 le formazioni che parteciperanno al Campionato, con le due favorite Amatori Pescara (non ammessa dal controllo Comtec della Fip in Serie A2 dopo la promozione dell’anno scorso e pronta a tornare in alto) e Pescara Basket (che ha costruito un roster fuori categoria per contrastare i rivali cittadini) che partiranno in pole position, con Mosciano e Tasp Teramo (finaliste la passata stagione) che dovrebbero insieme agli aquilani giocare un ruolo importante in chiave playoffs finali.

Proprio a Teramo domenica scorsa nell’esordio stagionale i giovani aquilani hanno disputato una gara davvero superlativa, perdendo negli ultimi secondi di soli 3 punti dopo aver condotto per 39 minuti la gara, stupendo tutti al cospetto di una autentica corazzata per la categoria e proponendosi come la possibile sorpresa del torneo.

Il club aquilano del Nuovo Basket si presenterà al via con tre nuovi innesti importanti: lo statunitense Shawn Shelton, l’argentino Ignacio Tourn ed il campano Antonio Rizzotto, già ben inseriti in un gruppo composto poi come sempre dai tanti giovani provenienti dal fertilissimo vivaio societario, guidati in panchina dal nuovo coach Marcelo Zubiran, allenatore uruguaiano cui il sodalizio di Roberto e Paolo Nardecchia ha affidato anche la guida dei team Under 20 e Under 18.

Il Presidente Roberto Nardecchia dichiara: