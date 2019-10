Filippo Lucci presidente della Scuola Civica Superiore per le Eccellenze

È il giornalista Filippo Lucci, presidente nazionale Corecom e già presidente del Corecom Abruzzo, il nuovo Presidente della Scuola Civica Superiore ‘Claudio Acquaviva’ per le Eccellenze di Atri.

Nel Consiglio d’Amministrazione, nominato dal Consiglio comunale, anche il professor Carlo Toto. L’avvocato Danilo Di Ridolfo, nominato dal sindaco di Atri Ferretti, sarà il vice presidente.

Il 10 ottobre la prima riunione del nuovo consiglio d’amministrazione.

La Scuola Civica di Atri dal 2010 offre agli studenti meritevoli degli istituti superiori della città ducale la possibilità di frequentare corsi tenuti da validi docenti su varie discipline come la fotografia, il giornalismo, lingua Inglese, teatro e molto altro.

“Sono onorato per questo prestigioso incarico – dichiara Filippo Lucci – per il quale ringrazio il Consiglio Comunale di Atri e la sua Amministrazione. La Scuola Civica è nata per la valorizzazione delle migliori intelligenze tra gli studenti e per coltivarne il talento, per queste ragioni abbiamo in animo di ampliare l’offerta formativa valorizzando il merito. Fondamentali saranno le collaborazione con le altre realtà istituzionali, in primo luogo con le Università. La scuola dovrà diventare un luogo di cultura, formazione alta e di esperienze straordinariamente innovative e uniche”.

“La Scuola Civica è un fiore all’occhiello della nostra città – aggiunge l’Assessore Domenico Felicione – gli amministratori che dal 2010, anno della sua istituzione, ad oggi si sono succeduti, hanno portato avanti un lavoro egregio e lodevole e li ringrazio per quanto fatto sinora. Sono certo che con le esperienze dei nuovi componenti del Cda ci saranno ulteriori margini di crescita per questa realtà. Per gli studenti meritevoli la frequenza della scuola civica servirà a migliorare le loro basi umanistiche e scientifiche, permettendo loro l’approfondimento delle materie curriculari ed extracurriculari. Una occasione importante per crescere culturalmente potendo contare su docenti validi e corsi interessanti e ben strutturati. Al nuovo Cda l’augurio da parte di tutta l’Amministrazione Comunale di Atri di buon lavoro”.