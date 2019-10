Avezzano Calcio, ecco la Recanatese di Giampaolo

Avezzano Calcio pronto al tris. Con la Recanatese nessuna paura, si scende in campo per i tre punti.

Il riflesso del successo casalingo col Tolentino e del ritorno di Gianni Paris a capo del progetto Avezzano Calcio, è un’evidente distensione d’animi a placare la turbolenza delle scorse settimane. Vigilia serena, squadra ricaricata dai sei punti confezionati in sette giorni sotto la spinta del cambiamento firmata Alessandro Vaccaro. Il tecnico della Juniores resta, fino a nuove disposizioni, alla guida della prima squadra. «Con me il presidente è stato chiaro – ci ha confidato l’allenatore – ha riassunto il suo pensiero con una frase, mettimi in difficoltà. E’ uno che ti dice le cose come stanno, senza troppi giri di parole. Qualsiasi cosa accadrà non è oggetto di preoccupazione per me. Sono dinamiche che tengo fuori, lontane da me, nulla deve creare distrazione.» Per lui, quella di domani, sarà la prima trasferta in carriera nella massima serie dilettantistica.

Partita complicata. Avversaria forte e spigolosa, già sugli scudi in questa prima parte di stagione. La Recanatese di mister Federico Giampaolo ha già espresso un potenziale straordinario, dichiarando apertamente caccia al titolo. Prima in classifica al pari del Notaresco, cinque partite vinte sulle sei giocate. Un solo passo falso, proprio contro Sansovini e compagni, coi quali condividono anche gli importanti numeri del reparto d’attacco: 14 reti messe a segno, di media 2,3 ogni 90 minuti.

Avezzano in risalita, ferma a metà classifica, reduce, però, da un buon momento di forma. Tutti a disposizione dell’allenatore, pronto a dare fiducia all’undici di base visto sei giorni fa col Tolentino. «La squadra sta bene – ha spiegato Alessandro Vaccaro – è pronta per una partita delicata. In settimana ho letto grande motivazione. Dovremo fare grande attenzione al loro potenziale tecnico, avendo giocatori molto forti. Altrettanto vale per la quadra tattica che gli è stata data, è una squadra pensata per raggiungere obiettivi importanti. Faremo la nostra partita, i ragazzi vogliono scendere in campo per giocarcela. Sappiamo quanto varrebbe centrare il terzo risultato utile consecutivo.»

Designata la terna che dirigerà l’incontro. Fischietto di giornata Alessio Angiolari della sezione di Ostia Lido, assistenti Federico Laici e Federico Linari, rispettivamente di Valdarno e Firenze.