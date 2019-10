Afm, a scuola di benessere nella farmacia di Coppito

Il benessere passa dalla salute e la farmacia di Coppito diventa una vera e propria farmacia del benessere: un punto di riferimento a L’Aquila, grazie al progetto guidato dall’AFM.

Oggi l’Open day in cui molti cittadini hanno potuto toccare con mano alcune delle prestazioni e consulenze delle quali si potrà usufruire nelle settimane a venire nella farmacia di Coppito; dalle analisi pronte in pochissimi minuti ai consigli su regimi alimentari corretti e, anche, su come affrontare difficoltà da un punto di vista psicologico.

Un progetto volto a dispensare salute nel senso più ampio: non solo farmaci ma anche consigli mirati.

I clienti della farmacia comunale di Coppito troveranno un luogo amplio e qualificato per prestazioni professionali e sanitarie e si potranno avvalere – come successo in questo primo open day – della consulenza di un esperto biologo nutrizionista, il dott. Colamartino, e di una psicologa, la dott.ssa Liaci, che potranno offrire agli utenti piani personalizzati di regimi alimentari, percorsi motivazionali e di coaching, nonché supporto psicologico al familiare che si prende cura dei suoi parenti, il caregiver.

Le interviste a cura di Loredana Lombardo e Roberta Galeotti.