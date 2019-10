Via XX Settembre, svolta per case Anas e Ater

L’AQUILA – Piano di recupero delle ex case Anas e Ater di via XX Settembre fermo da 5 anni, pronta a delibera per sbloccare il progetto.

Lunedì mattina riunione di Giunta comunale, nella quale approderà un documento dell’assessore Daniele Ferella relativo alla riqualificazione della zona delle ex case Anas e Ater di via XX Settembre.

Dalle prime informazioni, dovrebbe trattarsi di un provvedimento che L’Aquila aspetta ormai da anni. C’era infatti un Piano di recupero urbano bloccato ormai da 5 anni e per il quale non si trovava la soluzione.

Lunedì, quindi, arriverà in Giunta la soluzione trovata dall’assessore Ferella per sbloccare una situazione che si trascinava ormai da troppo tempo. I dettagli del provvedimento non sono ancora noti. Per i particolari bisognerà appunto attendere lunedì.