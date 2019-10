Tasse sospese 2016, pronta la proroga

L’AQUILA – Decreto Clima, arriva la proroga per la restituzione delle tasse sospese post sisma 2016.

Il governo nazionale pronto a inserire la proroga per il pagamento delle tasse sospese a seguito del sisma 2016

“Il governo ha recepito la nostra proposta di inserire nel primo provvedimento utile almeno la proroga delle tasse sospese per le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016″. Lo annuncia la deputata PD Stefania Pezopane, spiegando: “Si tratta di un primo provvedimento tampone, contenuto nel decreto Clima approvato dal Consiglio dei ministri, che permette di affrontare l’emergenza dell’imminente scadenza prevista per il prossimo 15 ottobre. Ora però l’intera maggioranza deve impegnarsi per trovare una soluzione anche per le tante questioni ancora aperte: dal personale 2009 ai poteri dei sindaci, dalla governance alla ricostruzione pubblica ed alle tasse sospese alle aziende nel 2009. Sono problemi che non possono essere affrontati tutti con qualche emendamento in Legge di Bilancio. Ecco perché come Partito democratico torniamo a chiedere la preparazione di un decreto ad hoc, complessivo e finanziato, e un tavolo interministeriale in grado di affrontare in modo organico tutti i temi sul tappeto in materia di terremoti”.