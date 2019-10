Movida molesta e spaccio, proseguono i controlli interforze

L’AQUILA – Nuovi controlli contro la movida molesta. Servizi interforze in centro storico.

Nella serata di ieri è stato effettuato nel centro storico di L’Aquila un ulteriore servizio interforze, finalizzato a prevenire e contrastare taluni fenomeni di degrado, disturbo ed esuberanza comportamentale che, negli ultimi tempi, hanno fatto registrare anche dei litigi per futili motivi tra giovanissimi frequentatori dei luoghi della movida, con l’impiego coordinato di personale in uniforme e in abiti civili della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, con intervento anche di personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e della ASL1.

Nel corso dell’attività sono state perlustrate le vie del centro, con particolare attenzione nella zona di San Bernardino e vie limitrofe, identificate 18 persone e sono stati effettuati accurati controlli a tre esercizi pubblici, in uno dei quali la Polizia Municipale ha rilevato delle irregolarità e in un altro l’Ispettorato del Lavoro ha riscontrato irregolarità circa la posizione lavorativa di alcuni dipendenti.

Una mirata attività di controllo nelle vie cittadine, finalizzata al contrasto del fenomeno di comportamenti illeciti posti in essere da giovani ragazzi, viene svolta quotidianamente anche dal personale dell’U.P.G.S.P. che, nei giorni scorsi, ha identificato e segnalato dei giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.