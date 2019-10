Marijuana sul bacone, 57enne arrestato

Lotta allo spaccio, i carabinieri arrestano un uomo che coltivava marijuana sul balcone di casa.

Ieri sera, nell’ambito del potenziamento dei servizi finalizzati al contrasto dei reati concernenti le sostanze stupefacenti nel comprensorio marsicano, i carabinieri della Stazione di San Benedetto dei Marsi hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti N.M., classe 1962, trovato in possesso di piante di marijuana.

I militari, durante una mirata perquisizione domiciliare, appuravano che l’uomo, non noto alle forze dell’ordine, aveva realizzato sul balcone della propria abitazione, una piccola serra in cui stava coltivando 16 piante di marijuana. Nell’abitazione, inoltre, venivano rinvenute circa 100 grammi di infiorescenze della stessa sostanza già pronte per essere essiccate e messe sul mercato. L’uomo è stato tradotto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G..