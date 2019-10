L’Aquila, 30 all’ora anche su Viale della Croce Rossa

L’Aquila – interventi sulla segnaletica in viale della Croce Rossa.

Mannetti: “Proseguono le operazioni a tutela di pedoni e automobilisti”

Sono iniziati i lavori per l’installazione della segnaletica stradale con il limite di velocità a 30 chilometri orari all’altezza dei due distributori di carburante di viale della Croce Rossa.

Contestualmente, sono stati anche apposti i segnali di attraversamento pedonale. Lo rende noto l’assessore alla Mobilità e alla Polizia municipale, Carla Mannetti. Gli interventi termineranno lunedì.

“Proseguono le operazioni finalizzate a garantire la dovuta sicurezza a pedoni e automobilisti – ha spiegato l’assessore Mannetti – questi lavori vengono eseguiti in applicazione della deliberazione di giunta che ha istituito la cosiddetta ‘Zona 30’, vale a dire il limite di velocità a 30 chilometri orari in alcuni punti nevralgici delle strade in cui si sono verificati investimenti di persone e incidenti tra auto. La segnaletica stradale di riduzione della velocità entro quel limite è già stata allestita in via Panella, all’altezza della Questura, ed è stato razionalizzato l’attraversamento pedonale di via Vicentini. Ora, come previsto dalla delibera, dopo viale della Croce Rossa, il servizio comunale competente si appresta a svolgere analoghe operazioni a viale Corrado IV, a via della Polveriera (in corrispondenza della scuola De Amicis) e a via Ficara (in prossimità delle scuole). Il tutto sempre in ottemperanza al principio di sicurezza, che è uno dei capisaldi del programma di mandato”.