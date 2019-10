Abruzzo, la Lega torna in piazza nel weekend

Abruzzo, la Lega torna in piazza con i suoi amministratori nel fine settimana

La Lega Abruzzo torna in piazza con i suoi amministratori, sabato e domenica gazebo in tutte le principali città per aderire al movimento in attesa della grande manifestazione di popolo del 19 Ottobre a Roma.

“La Lega Abruzzo – scrive in una nota il Segretario On. Luigi D’Eramo – torna nelle principali piazze abruzzesi e lo fa con i suoi amministratori locali, sindaci, consiglieri ed assessori regionali.”

“Questo fine settimana, Sabato 12 e Domenica 13 ottobre, presso i nostri gazebo i simpatizzanti potranno tesserarsi al movimento di Matteo Salvini e aderire alla manifestazione prevista per Sabato 19 ottobre a Roma, ore 15.00 in Piazza San Giovanni. Con l’occasione, inoltre, gli abruzzesi potranno confrontarsi con gli amministratori della Lega che dai consigli comunali alla Regione cercano ogni giorno di dare il massimo per servire il proprio territorio.”

I gazebo saranno presenti nelle seguenti piazze.

SABATO

Chieti (P.zza Martiri della Libertà, 9.30/13.00 e 16.30/20.00)

Teramo (P.zza Martiri della Libertà, 10.00/13.00)

L’Aquila (Quattro Cantoni, 16.00/19.00)

Sulmona (P.zza del Carmine, 10.30/13.00)

Penne (Via Aldo Moro, 10.00/13.00)

Montesilvano (P.zza Trisi, 18.00/20.00)

Giulianova (P.zza Fosse Ardeatine, 16.00/18.00)

DOMENICA

Lanciano (C.so Trento e Trieste, 10.00/13.00)

Vasto (P.zza Diomede, 16.00/20.00)

Avezzano (P.zza Risorgimento, 10.30/13.00 e 17.00/19.30)

Mosciano S.Angelo (P.zza Aurelio Saliceti, 10.00/13.00)

Alba Adriatica (P.zzetta Montale, 15.00/18.00)

Città S.Angelo (C.so Vittorio Emanuele, 10.00/13.00)

Pescara (P.zza Primo Maggio, 17.00/20.00)