Vivenda vince di nuovo il bando per le mense scolastiche

Sarà ancora una volta Vivenda a fornire i pasti per le mense scolastiche.

Vivenda curerà il servizio mensa fino a maggio 2021.

La determina che aggiudica ancora una volta a Vivenda Spa il servizio mense scolastiche è del 18 settembre, sarà possibile rinnovare poi il contratto fino al 2022.

La cifra impegnata complessiva è di 5,7 milioni di euro. La società Vivenda si è impegnata ad erogare 3.500 pasti per ciclo produttivo impegnandosi a far fronte a variazioni in aumento.

Come riporta Il Messaggero, oltre alla Vivenda che ha conseguito 100 punti nella graduatoria, aveva presentato l’offerta anche la società Bio Ristoro Italia srl, classificatasi al secondo posto con 93 punti. Non ammesso alla gara invece il raggruppamento All Foods srl.

La società Vivenda è stata una pioniera dell’introduzione della pizza a scuola, il farro come alternativa al primo o la pasta fresca come i ravioli.

Il problema è che alcuni Musp non hanno la sala mensa e quindi non è possibile impiattare i cibi; la differenza di gusto soprattutto, in alcuni casi la fa proprio il tempo di percorrenza.

La gara per l’aggiudicazione si è trascinata per molto tempo, considerando che il bando per l’aggiudicazione risale a due anni e mezzo fa.

Vivenda Spa di fatto, gestisce il servizio mensa da oltre 10 anni, la prima volta si aggiudicò l’appalto con un ribasso del 13 percento pari ad un costo per pasto di 3,48 euro.

Anche per questa seconda gara la Vivenda deve aver presentato un ribasso piuttosto consistente visto che è stata invitata a presentare, “giustificazioni atte a dimostrare la congruità del ribasso formulato in sede di gara”.