Ricostruzione, questa volta i vandali sono i camion

Vandali in azione in centro storico: questa volta la “colpa” però è dei mezzi impegnati nella ricostruzione post sisma.

La denuncia arriva al Capoluogo.it dal marchese Fabrizio Pica Alfieri, discendente della famiglia omonima proprietaria da secoli di un palazzo nobiliare su Piazza Regina Margherita all’Aquila.

Palazzo Pica Alfieri è stato riconsegnato alla città e alla famiglia solo a settembre 2018, quindi un anno fa, dopo ingenti e costosi lavori di ricostruzione che lo hanno riportato alla sua antica bellezza e splendore.

Una bellezza, che viene oggi “violata” dai pesanti mezzi della ricostruzione che, secondo il marchese Fabrizio Pica Alfieri, “transitano troppo vicino alle mura del palazzo, rischiando di fare danni o peggio ancora di rompere qualcosa”.

Il marchese Pica Alfieri interviene questa volta e ci tiene a sottolinearlo, “come un difensore della bellezza e della monumentalità non solo del palazzo di famiglia, ma di quelli di tutto il nostro cuore storico. Sono stati restaurati, con grande impegno, fatica e dispendio di denari ed è un peccato notare tanta sciatteria!”.

“Mi sento ostaggio di camion e betoniere. C’erano dei dissuasori fuori il palazzo che con il tempo sono stati demoliti dai camion, per questo possono parcheggiare attaccati al plinto della colonna o sotto i ricci delle finestre monumentali. Loro stanno lavorando ma va rispettato anche quanto già fatto”.

“Attaccandosi così in aderenza – chiarisce – e mettendo in moto, anneriscono la pietra e danneggiano gli intonaci”.

“Nel mio piccolo cerco ogni giorno di mettere magari la mia macchina, in modo corretto, per cercare di dissuaderli, ma sembra proprio che non importi a nessuno”, conclude.

Va ricordata infine la storia di questo antico palazzo, risalente al XV secolo.

Prima di passare nel 1685 alla famiglia di Ludovico Alfieri che lo acquistò per 1700 ducati era di proprietà della potente famiglia Lalle Camponeschi, poi dei Colonna e dei Barberini.

Il nome attuale arrivò nel 1785 grazie al matrimonio tra Eusebia Alfieri e Giannanatonio Pica, erede di un’importante famiglia, originaria di Forconia, l’attuale Fossa.

I Pica Alfieri dal 1922 sono iscritti nel libro d’oro della nobiltà italiana, alla famiglia è legato il deputato della destra storica Giuseppe Pica che nel 1863 creò la prima legge contro il brigantaggio, conosciuta appunto come legge Pica.

E il marchese oggi non vuole dimenticare la storia dei suoi antenati e discendenti, del cugino Claudio Pica Alfieri, grande uomo di cultura del secolo scorso e anche del padre Fabrizio, di cui porta il nome, scomparso nel 2015, che hanno trascorso una vita intera tra le mura del Palazzo, ma tenerne vivo il ricordo e cercare di custodire questo monumento a futura memoria dei cittadini.

Proprio per questo, nei giorni scorsi, ha modificato il cancello che da sul cortile interno che illuminato consente a chi passa di vedere la sua bellezza monumentale.