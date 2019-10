Lions Club, screening gratuito della vista a L’Aquila

L’AQUILA – Due giorni di screening gratuito della vista a L’Aquila, con il Camper del Lions Club a disposizione di chi vorrà sottoporsi ad un controllo.

Nel decennale del terremoto che ha colpito L’Aquila i Lions Italiani, da sempre impegnati nella prevenzione delle malattie oculari, mettono a disposizione della città di L’Aquila il loro Camper munito di attrezzature e personale per visite e screening gratuiti della vista.

Sarà possibile effettuarli dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 16 alle 18:00 nei seguenti giorni: venerdì 11 ottobre presso il parcheggio del supermercato “Carrefour” di via Vicentini; sabato 12 ottobre presso il parcheggio “Carrefour” di via Panella.

L’80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili. Il primo passo per la prevenzione è la consapevolezza. Il secondo è la diagnosi precoce tramite il controllo della vista. In tutto il mondo, partner Lions con esperienza medica e leader delle comunità si impegnano a controllare bambini, studenti della scuola primaria e adulti per identificare quelli a rischio di perdita della vista.

Le sedi dei controlli della vista dei Lions variano dalle scuole ai luoghi di lavoro, agli eventi per la salute pubblica tenuti dalle comunità e i metodi di controllo dipendono dal gruppo di età. I risultati, però, sono sempre gli stessi. La diagnosi precoce porta a interventi tempestivi, trattamenti professionali e vista migliorata o curata.