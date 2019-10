Le nuove stanze della poesia: Barbara Giuliani

Per la rubrica “Le nuove stanze della poesia”, un ritratto di Barbara Giuliani, autrice e performer pescarese.

Dicono di lei :”… testi così interessanti di poesia d’avanguardia non li leggevo dai tempi di Balestrini e di Sanguineti, forse perché, a mio avviso, per essere buoni poeti, occorre disporre di un Q.I. superiore a 120, e Barbara può farne sfoggio. Il suo è un diario dove, in modo disordinato e impudico, senza sublime reti o false retoriche, vengono annotate frasi che, solitamente riprese per elaborare un romanzo, qui costituiscono l’ossatura del fatto letterario, giacché il frammento è tutto in questo mondo sfrangiato di frange nastrini paillettes e macchie di sangue, il patinato è sempre ombreggiato dalla patina delle polveri sottili, e, se riesci a respirare, lo devi fare in apnea. Per questi motivi, Barbara Giuliani è la poetessa che attualmente riesce a dire il mondo meglio di ogni altro in Italia, con una sincerità e con un’audacia vivissime. P.s.: Sono amico di Barbara ma ci vediamo in genere una volta l’anno, e di sfuggita.

Lei però si definisce :” Barbara Giuliani classe 79, pescarese, 40 di scarpe, ama i semafori rossi in pieno traffico, la polvere sullo schermo del televisore, le sigarette delle 10 di mattina, l’odore dei pennarelli a spirito e la connessione lenta del PC.

Massimo Pamio sul blog dell’editrice Noubs così ne parla “ Profetessa della forma calata in uno stile fintamente vintage, antesignana del Nuovo Movimento di Scrittura Poetica Futurfumistica o Futurandroids, la Giuliani pensa in modo veloce, realizza nello stesso istante, propone una versione angolare (fin troppo angolata) della frase, contribuisce a cambiare le carte in tavola del gioco, affronta le regole e le sbugiarda, in una guerra (un blitzkrieg) che si risolve quasi sempre a favore del linguaggio, l’unico gioco che ci è dato di spendere. Scrive: “Sotto alcool o droga, sotto qualsiasi percezione di luna curva stanotte, so che ho almeno 50 parole per te”. Lettore, linguaggio e referenza stessa sono avvisati: c’è una possibilità che la scrittrice sfrutta ponendosi al limite, nell’abisso dove si stringe tutto in un collo mozzafiato contraddistratto dall’inedito accostamento, dall’encausto significato, dove il linguaggio aumenta e produce qualche curva logica in più, una protuberanza, un arrossamento dell’imbuto, un rutto piroettante, azioni linguistiche che arricchiscono il linguaggio e la logica, perché mente e linguaggio ormai crescono insieme verso il futuro .”

Nel magazine “Penne armate “ uno dei fondatori Fabrizio Raccis ricorda che “ ci sono gruppi poetici all’avanguardia che si danno tanto da fare, molto spesso accompagnati da riviste molto interessanti come “Bibbia d’asfalto – poesia urbana e autostradale” o “Brigate poeti rivoluzionari”, “Antisociale-magazine“, c’è anche il nostro “Gruppo Penne Armate” con la nuova fanzine Penne Armate Rivista, o altre fanzine davvero pregevoli come Pastiche rivista di Paolo Battista, e non possiamo saltare il Gruppo Negazioni forse uno dei primi movimenti in controtendenza che ha ispirato molti giovani autori.

Ma non è finita, nei social si fa largo anche una forte presenza dello Slam poetico italiano e non possiamo non citare: Barbara Giuliani, Francesca Samsa Fiori, o Francesco Vico editore e poeta, Alessandra Piccoli, Jaime Andrés De Castro, Ugo Magnanti e Dona Amati, e altri autori meno propensi agli slam ma sempre molto partecipi nella poesia social come Bruno Lugano, Luca Battaglini, Nazario Bruno. Insomma l’elenco si allunga e non me ne voglia chi non ho citato ma mancano all’appello almeno altri cinquanta validi autori che si distinguono in fatto di applicazione e partecipazione attiva alla poesia social, quest’onda che è partita da molto lontano e continua a crescere a dismisura, e chissà quando s’infrangerà!”

Barbara Giuliani è dunque una voce di questa nuova onda che lei stessa così definisce in un post su facebook del 20 aprile 2017

“Sono in modalità cocaina da quanto ti ho visto essere ontano, e non è l’ontano. Lontano.

Per essere lontano, devi essere passo, per essere passo, sorpasso, se mi vedi a freccia, sono nel passo sorpasso, e non è un pollo inseguito da una pizza. Pizza, luogo comune di mozzarella.

Muto. La mutazione dal piedistallo allo stallo, passando per i piedi, senza stallo, con i piedi, e divento il movimento per cui sono, muovo i piedi dallo stallo del piedistallo. Non porto mai più di tre persone con me. Io che sono io, e l’io sul piedistallo con i piedi nell’io.

Sono stata arrestata per atti vandalici in luogo pubblico. Butto molotov sulle vetrine delle erboristerie e mangio insalata con anice stellato. Non ho mai capito la differenza tra un bonsai e un bonsai potato.

Ho disboscato con dei cerini l’Amazzonia, solo per avere una radura dove amare senza ombra.

Sono rimasta immobile sotto lo Zenit del tuo andare, per essere Nadir.

Ho cambiato la piega dei capelli per essere Niagara sotto cascata, e non è una doccia. Ho provato a riempire i vuoti con taniche di pieno, ma ho trovato il bagno occupato. Ho coltivato fuoco per essere acqua e ho falciato acqua per essere incendio. Piloto un canadair a quota cardio, sgancio acqua minerale ogni volta che divento guerra. Non ho mai nominato la parola sesso, se non per farlo. Ho deciso che io sono pericolo, quando divento disastro e non c’è nessuno a dire presente. E l’ordine non è mai alfabetico, ma numerico.

Ho portato con me il mio Avvocato, perché ho ucciso la seduzione di poter essere salva, anche quando ero meta; e non co-meta. Sono passata per salutarti, per portarti, vestita da starter con un proiettile caricato a salve.

Salvo questo mondo alle 7:37 di un lunedì che ha paura di essere inizio settimana.

Ora. In movimento paresi, affranco. Fiato a parte.

Bocca a bocca senza passare dal via.”

Campari VOLO

Vagine di nuvole,

piove sole ed è chiuso al traffico.

Possiamo continuare?

Puoi comporre dieci numeri a caso, provare la fretta di una telefonata, il silenzio di una cornetta, il suono incastrato di una mano nel cuore, puoi scavare profonde dighe

e lasciare i ragni a filo dietro le tue vestaglie notturne.

Puoi decidere di partire, di preparare latte scremato e cucinare un bignè, ma

non sarà mai come essere andati a capo in questo verso.

Potrai bollirmi le scuse; per farle scendere.

Il cioccolato fondente non è ferro.

Smettila di diluire; tu vuoi che la mancanza ti venga spiegata.

Sono gli esempi che fanno il solo:

Manca il burro nella salvia e mancano le fette biscottate sulla marmellata.

Mancano i precipizi nei burroni, mancano le file nelle attese, mancano gli spaghi nei gomitoli.

Se c’è un essere in amore che non trova pace, è l’essere che in amore non trova pace.

Circondato da diaframmi; la luce è leva per il buio.

Se stendi, fallo per stendere.

Annuncia il ritorno come mai partito, fallo per errore, per tre ore di viaggio con la radio ingoiata dalle galleria, per le pareti veloci, per i fari contromano, per le custodie gelose dei cd;

fallo sembrare come fastidio.

Vorrei portarti e raccogliere i punti di una piadineria in franchising, fare il corso di ikebana con gli occhi truccati a mandorla, scoprire che la didattica teatrale non è una malattia e che possiamo buttare le lattine di birra del discount sotto casa insieme alle bottiglie di acqua rubate nel frigobar dell’hotel di Torino dove non siamo mai stati.

Vorrei raccontarti del caro benzina, degli stipendi bloccati, della messa delle sei.

Vorrei guidare una bici, per i freni. Vorrei portarti in bici per essere in due a usare i freni.

E tristemente ti racconto che sono appassiti gli orecchini, che la pizza è bruciata sui bordi, che il rimmel non lo compro da quattro anni, che le scarpe sfondate vanno usate quando piove, che le matite non saranno mai delle penne, che gli occhiali da vista sono sporchi, che ho venduto dieci mollette per i capelli a una donna calva e.

Sono ostaggio, non per il riscatto, ma per il viaggio.

I minuti sono veri; confermo.

Questo autunno sarà caldo, per le maree, per le donne con le gonne arancio, per i cani di taglia medio-piccola, per le etichette dei sughi già pronti e.

Le stagioni esistono; confermo.

Espérer.

E’ francese; confermo.

Sei tu?

Ho riconosciuto il destino, non dal viso, dalla temperatura, dalla velocità di immersione, dalla pressione arteriosa, dalla foto sfocata di un panorama, da pagina quindici dell’Avvenire; un panino all’autogrill c’è sempre nel destino.

Mentire. Mentire è alla base di questa conversazione tra me e te, che diventi me. E me non è te. E te non è me. Teme. Mete. E la e non è in carico di accento.

Mento.

Sono il Alaska a sciogliere i ghiacciai, sono in India a raccogliere riso basmati, spaccio droga nelle favelas in Argentina e stanno giocando le World Series.

Accade.

Come la tettonica a placche,

la rivoluzione copernicana,

l’induzione elettromagnetica,

come perdere il vaso dei fiori

e non avere l’ancora.

Dirtelo con parole di neve e fiocchi, come la Madonna di un volo, come il come.

Non chiedermelo.

Sono i fenicotteri; rosa.

Campari VOLO.