L’Aquila – Venerdì condizioni di tempo stabile nella giornata; sole prevalente nella mattinata, qualche nube sparsa al pomeriggio. In serata i cieli saranno sereni. Temperature comprese tra +7°C e +21°C.

In Abruzzo locali addensamenti al mattino lungo la costa, ampie schiarite altrove; cieli generalmente poco nuvolosi nel corso del pomeriggio su gran parte della regione, sole prevalente sul settore costiero. Ampi spazi di sereno nella serata.

In Italia giornata caratterizzata dal bel tempo e dal clima mite, specie in montagna e lungo le coste. Al mattino cieli sereni ovunque eccetto foschie e nubi basse in pianura Padana, in rapido dissolvimento durante le ore centrali della giornata. Bel tempo anche in serata o nottata, da segnalare solo il ritorno di qualche foschia o nebbia in pianure. Cieli sereni al Centro Italia fin dal prima mattino eccetto innocui addensamenti nuvolosi lungo le coste adriatiche. Al pomeriggio si rinnovano le condizioni meteo stabili su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Stessa cosa in serata con precipitazioni assenti ovunque. Giornata di bel tempo anche al sud Italia con cieli sereni al mattino eccetto sulla Puglia dove troveremo delle innocue nubi irregolari. Sole prevalente anche al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi, bel tempo anche in serata e in nottata con precipitazioni assenti sia sulle regioni peninsulari che su quelle insulari.

Temperature stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)