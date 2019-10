L’Aquila, addio a Graziella Ricci Bellicoso

L’AQUILA – Lutto a L’Aquila, è morta Graziella Ricci Bellicoso, molto conosciuta in città.

Graziella Ricci Bellicoso aveva 75 anni. Era ricoverata all’Hospice (Ex Onpi) dell’Aquila, in via Capo Croce.

Conosciuta e apprezzata a L’Aquila in virtù della sua storica camiceria, attività che, prima del sisma del 6 aprile 2009, si trovata in via Paganica. Dal dopo terremoto laboratorio e punto vendita si trovano a Sassa. Una camiceria che ha vestito intere generazioni di aquilani.

I funerali ci saranno domani, venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi, a Pettino.