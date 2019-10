L’Aquila 1927: 3-1 al San Gregorio

Grande prestazione e grande vittoria per L’Aquila 1927: contro il San Gregorio, i rossoblù di mister Roberto Cappellacci hanno la forza di ribaltare lo svantaggio e di portare a casa tre punti fondamentali.

3-1 il risultato finale di un bel match tra due compagini ben organizzate. Rossoblù in campo orfani solo di Di Benedetto, ancora squalificato.

16′, Marchetti per Maisto che si alza il pallone e tenta il tiro, ma è ostacolato da un difensore. Tre minuti dopo, di nuovo L’Aquila 1927: angolo, Di Francia di testa schiaccia a terra, ma la palla rimbalzando si alza troppo. 24′, gran tiro dalla distanza di La Selva, devia sopra la traversa il portiere. Fine primo tempo, risultato parziale 0-0.

2′ della ripresa, prima vera occasione per il San Gregorio: Menegussi con un tiro dalla distanza spedisce il pallone di poco fuori. Quattro minuti dopo, rigore assegnato ai rossoblù per tocco di mano in area di un avversario: Maisto sul dischetto, ma Di Fabio respinge. Nulla di fatto. Ma gli ospiti escono rinforzati e quattro minuti dopo trovano il vantaggio: Cocciolone in tuffo davanti la porta spinge di testa in rete. La partita si accende e al 14′ Maisto si fa perdonare l’errore precedente: incursione di Zanon, respinge il tiro Di Fabio, palla sui piedi di La Selva che serve il numero 11 aquilano che, questa volta, non sbaglia.

È al 32′ che arriva il vantaggio rossoblù: gran goal di Di Norcia, che infila all’incrocio dei pali una staffilata da venti metri. E L’Aquila non è soddisfatta di aver ribaltato il risultato: 47’, La Selva infila in rete e mette la propria firma al match. Risultato finale, 3-1.

L’AQUILA 1927: Ranalletta, Campagna, Marchetti (28′ st Pizzola), Morra, Zanon, Di Francia, La Selva, Rampini (28′ st Santarelli), Di Norcia, De Marco (28′ st Massaroni), Maisto. A disp.: Barbato, Mohammed, Romano, Micantonio, Carice, Alfonsi. All. Roberto Cappellacci.

SAN GREGORIO: Di Fabio, Fonti (38′ st Cuka), Delic, Fabi (1′ st Solomakha), Camara, Ricci, Lenart, Nanni, Fasciocco (21′ st D’Agostino), Menegussi, Cocciolone (15′ st Passacantando). A disp.: Di Casimiro, Faraone, Baracco, Belloso, Lepidi. All. Roberto De Angelis.

ARBITRO: Matteo Maria Giallorenzo (Sulmona).

ASSISTENTI: Matteo Di Berardino (Teramo), Pierfrancesco Di Giannantonio (Sulmona).

AMMONITI: Fabi, Ricci, Zanon, Solomakha.