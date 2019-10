L’AQUILA – L’assessore regionale allo Sport, Guido Quintino Liris, ha premiato gli altleti abruzzesi che si sono distinti nelle rispettive discipline.

“Lo sport è soprattutto una palestra di vita, non solo agonismo”. Così l’assessore allo Sport, Guido Liris, oggi pomeriggio presso l’Auditorium di Palazzo Silone per la premiazione degli atleti che si sono distinti nelle rispettive discipline. “Si tratta di sportivi abruzzesi di cui andiamo orgogliosi che si sono distinti nel corso dell’anno nelle varie specialità e delle relative società a cui va il giusto riconoscimento per l’impegno profuso in favore di tanti giovani appassionati. L’impegno – ha aggiunto l’assessore – la forte dedizione, l’energia positiva e la speranza di conquistare nuovi e più importanti traguardi. Sono questi i valori che vengono riconosciuti a queste squadre, alle società e ai loro atleti. È la conferma che la nostra regione offre un panorama sportivo eccellente, sia in termini di discipline che di risultati. Ho trovato atleti motivati e preparati, dirigenti sempre pronti a fare del loro meglio e allenatori che lavorano con grande dedizione e professionalità al fianco di questi ragazzi meritevoli”. Non è mancato un accenno alle difficoltà che stanno attraversando il calcio e il rugby aquilano e l’appello degli esponenti delle altre discipline a una maggiore attenzione verso gli altri sport che pagano infrastrutture non degne dei livelli raggiunti dagli stessi atleti.

Sono stati premiati Ciro Pace, Bici Avventura del ‘Pavind Bike Team’, per la sua impresa in bici da Pratola Peligna a San Pietroburgo in solitaria in 37 giorni; Emanuele Grimani dello stesso team Pavind, Campione Italiano di Downhill; Gianluca Ciancarella e Irene Tomassini, Campionati d’Italia di Danza Sportiva tenuti a Rimini lo scorso luglio. È il quarto anno consecutivo che la coppia raggiunge questo risultato; la F.I.S.R. Abruzzo (Federazione Italiana Sport Rotellistici) con gli atleti che hanno ottenuto ottimi risultati a livello internazionale: Asja Varani (Pattinaggio da corsa), Alessandra Susmeli (Pattinaggio da corsa), Alessio Clementoni, (Pattinaggio da corsa), Letizia Soriani (Pattinaggio da corsa), Giulia Rastelli (Pattinaggio Artistico), Lorenzo De Benedictis (Pattinaggio Artistico); premiata anche la loro Società Rolling pattinatori “D. Bosica” di Martinsicuro risultata vincitrice del Campionato italiano di Società e proclamata vincitrice del Trofeo Federale ‘Alberto Bonacossa’; il Moro Volley Paganica -Pallavolo per la vittoria del I Memorial ‘Roberto Rossi’ e della Coppa Gran Sasso con le ragazze della squadra Under 14; Rugby Experience (Rugby giovanile): come società che si distingue per il lavoro che svolge sul territorio con i giovani e i giovanissimi; Pietro e Roberto Silveri, secondi al Campionato Italiano di Freccette; Elias Iagnemma, Arrampicata, per l’impresa conseguita qualche giorno fa liberando integralmente la via “TEN” (9a/9a+) a Vado di Sole (AQ); Unione Atletica Abruzzo, 7° alla finale del Campionato Nazionale di società allievi. Unica società in Abruzzo a qualificare la squadra maschile alla fase nazionale.