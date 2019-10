Zafferan Bike, le strade aquilane si tingono di rosso

Domenica 13 Ottobre, a San Pio delle Camere, in coincidenza con la raccolta dei preziosi pistilli, è stata organizzata la 2° edizione della “Zafferan Bike”.

L’ affascinante manifestazione cicloturistica “Zafferan Bike” è nata grazie all’impegno profuso di un gruppo di amici (l’Asd San Pio Bike) che hanno saputo coniugare l’amore per le due ruote con la passione per i territori dell’aquilano. Il percorso si svilupperà su due tracciati. il primo breve di 25 km ed il secondo lungo 47 km.

I circuiti attraverseranno e coinvolgeranno i paesi limitrovi al punto di partenza e di arrivo che è San Pio delle Camere, passando attraverso un percorso circolare all’interno di: Carapelle Calvisio, Navelli, Bominaco, Tussio, Prata D’Ansidonia e Castelnuovo. Lungo il percorso sono previsti tre punti di ristoro: il primo presso il Castello di Navelli, che verrà raggiunto attraversando i vicoli e le scalette del paese; il secondo nel piazzale antistante la Chiesa Medievale di Bominaco ed il terzo situato nei pressi di Prata d’Ansidonia.

Sul posto saranno presenti stand gastronomici, birra e possibilità di noleggio di E-Bike ed MTB.

Per quanto riguarda le quote di iscrizione (pranzo compreso):

– per i ragazzi under 18; 10 euro con bonifico anticipato oppure 15 euro sul posto prima della partenza,

– per gli adulti; 15 euro con bonifico anticipato oppure 20 euro se si paga il giorno stesso prima della partenza.

Per le iscrizioni si possono effettuare sul web tramite la pagina facebook San Pio Bike oppure tramite il seguente linkhttps://www.facebook.com/events/466144727304177/ .