Strade di sangue, 11 morti nell’aquilano

L’AQUILA – Nel 2018 si sono verificati quasi 600 incidenti sulle strade della provincia dell’Aquila. Bilancio pesantissimo: 11 morti e quasi mille feriti.

Dati allarmanti quelli diffusi dall’ACI per quanto riguarda i sinistri stradali, suddivisi su base regionale e territoriale. In Abruzzo nel 2018 si sono registrati 3145 incidenti, per complessivi 76 decessi e 4683 feriti ( +6,7% per quanto riguarda gli incidenti, +10,1% di morti e +6,5% di feriti). La situazione più grave nella provincia di Chieti, con 33 morti e 1230 feriti in 814 incidenti. A seguire la provincia di Teramo, con 19 decessi e 1238 feriti in 848 incidenti. A Pescara gli incidenti sono stati 885, con 13 decessi e 1261 feriti.

Per quanto riguarda la Provincia dell’Aquila, gli incidenti registrati nel 2018 sono stati 598, con 11 morti e 954 feriti.

In tutta Italia, i morti per incidenti stradali sono stati 3334 e 242919 i feriti.