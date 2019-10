Roio Piano, inaugurazione del Centro di Comunità

Sabato sarà inaugurato il Centro di Comunità di Roio Piano donato dalla Caritas

Sarà inaugurato sabato 12 ottobre alle ore 11, con la benedizione del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila, il Centro di Comunità di Roio Piano, realizzato dalla Caritas Italiana.

Il Centro, i cui fondamentali lavori di costruzione sono stati completati nell’ottobre 2012, è stato oggetto di importanti interventi eseguiti dall’Arcidiocesi di L’Aquila per ottenere le autorizzazioni e l’agibilità.

Come dichiarato in passato dallo stesso Cardinale, “su questa struttura si sono registrati ritardi rispetto alle tempistiche che auspicavamo. Ciò è dipeso principalmente dal complesso iter normativo che bisogna seguire, e che va rigorosamente ottemperato per fare tutto secondo la legge e a regola d’arte”.

La struttura è stata affidata alla “Confraternita del Preziosissimo Sangue sparso” (L’Aquila) che opera a stretto contatto con la Caritas Diocesana di L’Aquila il cui neo direttore, don Dante Di Nardo ha così dichiarato: “Sarà uno spazio a disposizione dei gruppi, delle parrocchie, delle famiglie, delle associazioni, dei movimenti ecclesiali e un punto di riferimento insostituibile per le attività di formazione-animazione della Caritas diocesana. La struttura sarà luogo di collaborazione per tutti coloro che hanno a cuore i valori cristiani e umani. Intende anche essere – ha concluso don Di Nardo – sede per avviare un dialogo costruttivo con le persone di “buona volontà” che hanno a cuore la sorte di ogni uomo e di tutto l’uomo. Dimensioni, queste, necessarie a una società che ci conduce spesso verso il deserto della solitudine, ingenerando sospetto e diffidenza nei confronti dell’altro”.

Il Centro di Comunità di Roio, dunque, sarà un habitat ideale per meditare, pregare, discernere, programmare, verificare, progettare personalmente e in gruppo.