Polo fieristico, c’è lo studio di fattibilità: provvedimento in Giunta

L’AQUILA – Il vicesindaco Raffaele Daniele porterà in Giunta il progetto del Polo fieristico a Bazzano. Effettuato lo studio di fattibilità.

È previsto per la prossima settimana il passaggio in Giuntacomunale relativo al progetto del Polo fieristico aquilano, localizzato al Progetto CASE di Bazzano. A portarlo all’attenzione della Giunta sarà il vicesindaco e assessore al Commercio, Raffaele Daniele.

Il Polo fieristico si inserisce nel più ampio ampio Piano del Commercio, che vedrà la nascita di un polo industriale a Monticchio, una zona commerciale tra Pile e Sassa ed il centro storico adibito a piccole botteghe artigianali, alimentari e di prossimità.

Come spiegato al Capoluogo.it dal vicesindaco Daniele, gli uffici comunali hanno eseguito lo studio di fattibilità per il Polo fieristico, localizzato nell’area del Progetto CASE di Bazzano per due ordini di motivi: il primo, puramente economico, risponde alla volontà di eliminare il Progetto CASE come fardello economico sulle casse comunali. Il secodo motivo è di ordine logistico, essendo l’area strategica, in virtù della vicinanza allo svincolo autostradale L’Aquila Est e alla stazione ferroviaria. Si evita così che i visitatori del Polo, intasino il traffico cittadino.

Con il passaggio in Giunta sarà disponibile qualche particolare in più rispetto al progetto.