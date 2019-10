L’Aquila, controlli dei Nas nelle strutture socio sanitarie

Blitz dei Nas in strutture socio sanitarie in Abruzzo, riscontrate carenze. Controlli anche in provincia dell’Aquila.

Controlli dei Carabinieri del Nas in alcune strutture socio sanitarie delle province di Pescara, Chieti e L’Aquila. Il bilancio è di una persona denunciata e quattro segnalate alle autorità sanitarie.

In particolare, sono state ispezionate due strutture in provincia dell’Aquila, una nel Pescarese e due nel Chietino. A conclusione delle attività ispettive, i militari del Nas di Pescara hanno denunciato il responsabile legale di una comunità alloggio per non aver comunicato all’autorità di pubblica sicurezza le generalità di tutti gli ospiti presenti nella sua struttura.

Nell’ambito degli accertamenti, i militari per la tutela della salute hanno segnalato altre quattro persone alle autorità sanitarie per avere mantenuto le proprie strutture con carenze di requisiti strutturali ed igienico-sanitarie; utilizzato camere sottodimensionate e con limitazione al transito agevole di carrozzine; mancanza di protezione agli spigoli vivi di alcune finestre. Durante una delle ispezioni, i Carabinieri hanno accertato che uno degli istituti socio assistenziali non solo era stato attivato in promiscuità con una struttura ricettiva alberghiera, ma ospitava anche anziani non autosufficienti.