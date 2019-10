Concorso Ater, “Io, nell’esercito dei senza lavoro”

La donna ha preso parte alla selezione per i quattro posti di amministrativi, aperti dal bando di concorso.

“Io, nell’esercito dei senza lavoro che si arrangia come può. Io con una laurea inutile? Faccio parte dei 121 aspiranti ai 4 posti del concorso Ater, mi armo di coraggio e chiedo alla responsabile del procedimento come posso prepararmi sui quiz. Mi viene risposto molto genericamente: ‘I quiz saranno di cultura generale e psico-attitudinali’. Sul bando c’è un trafiletto che dice tutto e niente sulle prove, senza una bibliografia su cui prepararsi”.

“Scrivo perché vorrei che la mia terra desse pari opportunità a tutti. Io per fortuna ho una famiglia solida alle spalle, dove si gioca tutti per uno e uno per tutti, che mi ha dato la forza di andare avanti – malgrado le difficoltà – di vivere questi tempi difficili e di restare nella mia città, che di lavoro ne offre così poco. E mi auguro che i sospetti siano infondati, perché io faccio parte dei senza lavoro, di chi lo cerca onestamente e passo per una che non chiede ma dà. Non faccio parte dell’esercito dei portaborse, figli o nipoti di… che prima o poi si sistemano”.