Svincolo Tornimparte, salva la stagione sciistica

L’AQUILA – Incontro in Provincia tra i diregenti di Strada dei Parchi e i sindaci interessati dalla chiusura dello svincolo di Tornimparte. Rassicurazione per la stagione sciistica.

La stagione sciistica è salva per l’Altopiano delle Rocche, almeno per quanto riguarda il periodo di maggior afflusso turistico. Lo assicurano i vertici di Strada dei Parchi, che prevedono la riapertura dello svincolo di Tornimparte prima di Natale. La buona (per quanto parziale) notizia, durante l’incontro che si è tenuto oggi in Provincia dell’Aquila, convocato dal presidente Angelo Caruso, al quale hanno partecipato i sindaci dell’Altopiano delle Rocche, il gestore dell’autostrada A25, Strada dei Parchi S.p.a., l’ANAS e alcuni operatori economici del territorio.

La riunione si è resa necessaria a seguito delle preoccupazioni espresse dai sindaci, per i ritardi della riapertura dello svincolo di Tornimparte che – con l’approssimarsi della stagione invernale – mettevano a rischio la stagione sciistica, con danni e disagi economici per il turismo, oltre ai disagi lamentati dai pendolari.

Con il presidente Caruso, il direttore generale d’esercizio di Strada dei Parchi, Igino Lai, e i tecnici, che hanno rassicurato sindaci, amministratori e operatori turistici sulla riapertura dello svincolo, che dovrebbbe giungere prima delle feste natalizie, salvando così il grosso della stagione turistica. Piuttosto duro il sindaco di Lucoli, che ha lasciato l’incontro prima del previsto, ma per il resto gli amministratori del territorio si sono mostrati relativamente soddisfatti dalle rassicurazioni di Strada dei Parchi, che ha illustrato le motivazioni logistiche – ormai superate – alla base dei ritardi. Presenti rappresentanti dei Comuni di Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Tornimparte, del gruppo Toto e gli operatori degli impianti di Monte Magnolia, Campo Felice srl.

Per avere contezza dell’iter dei lavori, affinché la riapertura prima di Natale diventi una certezza, la riunione è stata aggiornata a fine mese, quando tecnici e amministratori si incontreranno di nuovo in Provincia per verificare che le tempistiche vengano rispettate.

Le interviste al presidente della Provincia, Angelo Caruso, e ai sindaci Giacomo Carnicelli (Tornimparte) e Mauro Di Ciccio (Rocca di Mezzo).