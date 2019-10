Incidente su via XX Settembre, donna investita

L’AQUILA – Donna investita su via XX Settembre, l’incidente è avvenuto all’altezza dell’ex Casa dello Studente.

Nel tardo pomeriggio di oggi una donna è stata investita in via XX Settembre a l’Aquila. L’incidente, di cui non si conosce ancora la dinamica, si è verificato nei pressi dell’ex Casa dello Studente. La donna investita, S.G., ha 75 anni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 per soccorrere la donna investita.

Sono in corso i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Salvatore, per gli accertamenti e le cure del caso.

Rallentamenti al traffico dovuti alle operazioni di soccorso eseguite sul posto. Quattro le pattuglie sul posto. Traffico bloccato dalla Casa dello Studente a Fonte Secco.