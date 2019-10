Incidente in via XX settembre, scontro tra due auto

L’AQUILA – Incidente stradale, scontro tra due auto in via XX settembre.

Rallentamenti al traffico in via XX settembre, dove due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio di via Fontesecco.

Fortunatamente nessun problema rilevante per gli occupanti delle due auto. Sul posto, i carabinieri, che hanno provveduto ai rilievi del caso e a mettere in sicurezza il traffico, che ha subito qualche inevitabile rallentamento.