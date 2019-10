Guasto Tim, disagi a San Demetrio

Un guasto ai cavi Tim sta creando diversi disservizi ai pos delle attività nella zona di San Demetrio Nè Vestini e Stiffe.

La segnalazione arriva in redazione tramite la rubrica “Dillo al Capoluogo”, da alcuni imprenditori della zona che da giorni non riescono ad usufruire del servizio pos per i pagamenti bancomat.

“Abbiamo chiamato la Tim e ci hanno detto che per loro non c’è nessun problema apparente. Pare che sia un cavo malfunzionante che da Stiffe arriva fino a Fagnano passando anche per San Demetrio e ha creato questo isolamento”, spiega nella segnalazione un imprenditore locale.

“Purtroppo noi con i pos lavoriamo moltissimo, non tutti girano con il contante e ci stanno mettendo in ginocchio soprattutto nel fine settimana. Già il lavoro è poco durante i giorni feriali, se nei festivi dobbiamo mandare via la gente, non lo so come possiamo fare! Possiamo solo sperare che il guasto rientri a breve“, conclude.

