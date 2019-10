Via Patini, torna Peppe con i suoi mitici hot dog

La rosticceria di Peppe Specchioli era una tappa fissa nello struscio pre sisma all’Aquila e finalmente torna, dopo più di 10 anni dal terremoto, “dov’era e com’era”.

Peppe Specchioli è una specie di “istituzione” per gli aquilani di lungo e medio corso.

Con il suo sorriso gentile ha servito negli anni nel locale di Via Patini, a due passi da Piazza Duomo, migliaia di morbidi hot dog, supplì filanti di ogni foggia e colore e km di pizza.

Il terremoto aveva costretto Peppe Specchioli a chiudere e tornerà proprio lì, dove la storia si è interrotta bruscamente, da sabato 12 ottobre.

L’appuntamento con la cittadinanza è dalla mattina, per tornare a gustare quei sapori che sanno “di prima del terremoto”, farli scoprire agli adolescenti di oggi, troppo piccoli per ricordare che la vita precedente al 6 aprile 2009 era fatta anche di questo.

Perché è vero che si tratta solo di una pizzetta o di un hot dog, ma le abitudini di un piccolo centro storico, come può essere quello dell’Aquila, di generazione in generazione diventano istituzione.

Peppe è emozionato e pronto a lanciarsi in questa nuova avventura.

“Dieci anni sono tanti, una vita praticamente, due lustri difficili per tutti che hanno fatto la conta tra perdite umane e macerie. Ma siamo contenti adesso di tornare a casa, riportare vita anche in quei vicoli per troppi anni dimenticati e da dove, a fatica, si cerca di ripartire”, spiega al microfono del Capoluogo.it.

Non sarà facile, Peppe lo sa, ma è coraggioso da buon “abruzzese forte e gentile”: “abbiamo la nostra formula collaudata che spero ci abbia fidelizzati nonostante gli anni di assenza dal nostro centro. Non vogliamo anticipare nulla, vi aspettiamo, per tornare a mangiare e sorridere insieme. Chi vorrà venire a trovarci scoprirà cosa abbiamo in serbo per voi!“.