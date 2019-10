Mc Donald’s, a L’Aquila ed Avezzano laboratori creativi

Laboratori a tema cartoni animati e Parco nazionale: queste le nuove iniziative per i piccoli clienti del Mc Donald’s dell’Aquila e di Avezzano.

Cartoon Lab e I Laboratori del Parco, questi i nomi delle due iniziative che prenderanno il via da domani, martedì 8 ottobre alle 17, al Mc Donald’s di Avezzano e allo stesso orario mercoledì 9 all’Aquila.

I piccoli clienti del Mc Donald’s dell’Aquila si immergeranno nella creatività partendo dalle storie dei loro beniamini: a ottobre ci sarà Sponge Bob, Pj Mask, Casper e la Festa di Halloween, a novembre i Simpson, i Minions, Barbapapà e il Teatro dei Burattini.

A dicembre l’appuntamento è con Spirit, poi ci sarà Pingu e Shrek Omino Biscottino, a gennaio Peppa Pig, Thomas Trenino Portagioie, I Sette nani profumati.

Al Mc Donald’s di Avezzano invece ci saranno in pieno tema Parco nazionale, laboratori con al centro la fauna tipica e la flora e quindi, l’orso bruno, il cervo nobile, la genziana, il giglio rosso, il gufo e l’aquila reale.

Ad ogni incontro i bambini verranno messi davanti alla loro creatività con la quale costruiranno qualcosa: un portapenne, un biscottino, coloreranno un sasso o un disegno, mettendo a nudo la loro fantasia.

“Torniamo anche quest’anno con un’iniziativa che ci piace molto – spiega al microfono del Capoluogo.it Gaetano Miranda, licenziatario dei due ristoranti all’Aquila e ad Avezzano – l’anno scorso siamo partiti con il tema del riciclo, stavolta partiamo da qualcosa che a loro è molto vicino come ad esempio i cartoni animati all’Aquila”.

“Vogliamo – aggiunge – che i nostri giovani partecipanti abbiano modo di ‘sporcarsi le mani’ con qualcosa di reale, dimenticando per qualche ora tablet e smartphone sempre più presenti nelle loro vite. Potranno realizzare qualcosa che può renderli orgogliosi e che può diventare un pensierino per i genitori o il ricordino di un allegro pomeriggio passato insieme ai propri coetanei creando confronto e spunto per esercitare la fantasia”.

Una scelta analoga anche per i laboratori in programma al Mc Donald’s di Avezzano.

“Perchè il Parco? È qualcosa che fa parte della cultura del nostro territorio, un tesoro prezioso che i nostri piccoli forse conoscono ancora tropo poco o magari solo da un punto di vista di nozioni scolastiche. Vogliamo avvicinarli al lupo, all’orso, alla flora tipica delle nostre parti, creando anche un’occasione positiva per avvicinare L’Aquila ed Avezzano. Vista la vicinanza, chi vorrà potrà fare una passeggiata e venire ad entrambi gli appuntamenti”.

“I laboratori del Parco sono perfettamente integrati con il nostro contesto – aggiunge Miranda – sperando che possa essere recepito come un’alternativa ad un pomeriggio autunnale. Non ci saranno schermi, non ci sarà il digitale, dovranno confrontarsi tra di loro in maniera allegra e positiva e utilizzare cuore, mente e mani!”.

I laboratori sono completamente gratuiti e non obbligano ad alcun tipo di acquisto all’interno dei punti vendita,ì; al termine di ogni appuntamento verrà rilasciato anche un attestato di partecipazione che darà la possibilità di avere uno scontistica per festeggiare proprio da Mc Donald’s il proprio compleanno.

I laboratori di Mc Donald’s cominceranno alle 17, primo orario utile dall’uscita delle scuole anche con il tempo pieno e proseguiranno fino alle 19,15/30.

Non è necessaria la prenotazione, all’interno dei punti vendita verrà riservato loro uno spazio.