L’Aquila – Martedì condizioni di tempo stabile per l’intero corso della giornata con sole prevalente sia al mattino sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +4°C e +19°C.

In Abruzzo giornata caratterizzata dal tempo con sole prevalente al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, possibili addensamenti sui settori di confine con il Molise. Ampi spazi di sereno anche nel corso delle ore serali su tutta la regione.

In Italia tempo stabile al Nord per tutto l’arco della giornata. Non sono attese precipitazioni di rilievo ma qualche nube in transito a tratti anche compatta, ad iniziare dal pomeriggio. Irregolarmente nuvoloso in serata e in nottata su tutti i settori. Giornata all’insegna della generale stabilità sulle regioni centrali, con sole prevalente al mattino e al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Cieli sereni su tutte le zone anche in serata e poi in nottata.

Possibili acquazzoni e temporali al Sud Italia nelle ore diurne, con fenomeni specie su Calabria e Sicilia in esaurimento solo dalla serata. Tempo asciutto altrove con ampi spazi di sereno e qualche nube sparsa soprattutto sull’Adriatico.

Temperature minime in diminuzione mentre le massime sono attese in leggero aumento.

(Centro Meteo Italiano)