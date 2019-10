Incidente mortale: contromano sul raccordo della ss80, muore 90enne

Incidente mortale sul raccordo Teramo-Mare della ss80, muore un uomo di 90 anni.

Ha percorso diversi chilometri contromano sul raccordo Teramo-Mare della strada statale 80, fino al tragico incidente mortale. Ha così perso la vita un anziano di Nereto. Il 90enne, per cause da accertare, è finito contromano sul raccordo Teramo-Mare con la sua Fiat 600, fino a quando si è scontrato frontalmente con una Volvo. Terribile l’impatto, che non ha lasciato scampo all’anziano.

Il tratto di strada è stato provvisoriamente chiuso in località Sant’Atto (km 3) per agevolare le operazioni di soccorso e i rilevi del caso. Come spiegato dall’Anas, il traffico in direzione Teramo è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Sant’Atto e rientro allo svincolo di San Nicolò. Il personale Anas (Gruppo FS italiane) è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.