Incidente in moto, 28enne in ospedale

Cade dalla moto e si procura traumi alle gambe. Incidente in territorio di Poggio Picenze.

Ancora un incidente in moto sulle strade dell’aquilano. Nella giornata di ieri un motociclista è finito sull’asfalto nei pressi di Poggio Picenze, rimanendo ferito.

Immediati i soccorsi e il trasferimento del centauro presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila, dove gli sono stati riscontrati traumi alle gambe. Come riferisce Il Centro, il giovane, un 28enne di Rieti, è entrato in Pronto Soccorso in codice Giallo. Quello di ieri è solo l’ultimo, rispetto alla lunga scia di incidenti sule strade dell’aquilano, molti dei quali registrano il coinvolgimento delle due ruote.