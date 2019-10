Il mercato di Avezzano torna in centro: alla ricerca della nuova area

AVEZZANO – Il mercato di Avezzano torna in centro. La conferma, dopo l’annuncio degli ex consiglieri di ‘Responsabilità Civica’, arriva direttamente dal Commissario Mauro Passerotti.

Quando? Presto per dirlo, ma l’ufficio tecnico è al lavoro per individuare, in un confronto aperto con le associazioni rappresentative dei commercianti, un’area adatta e a norma per ospitare il mercato, attualmente in svolgimento nella zona nord cittadina.

“Stiamo definendo una soluzione che preveda una proposta univoca sull’area di destinazione del mercato del sabato – ha confermato il commissario Passerotti, contattato dalla nostra redazione. “Gli uffici sono a lavoro, dall’ufficio tecnico a quello della Polizia Municipale: l’esigenza è quella di individuare un’area che garantisca le condizioni ideali alla sistemazione di bancarelle e stand in centro città. Ci sono varie possibilità che stanno passando al vaglio dei funzionari competenti”.

Diverse proposte, soltanto una sarà la giusta soluzione, quindi. La realtà, però – fino a qualche mese fa neanche troppo scontata – è che il mercato cittadino tornerà in centro: a questo punto è solo questione di tempo.

Mercato del sabato di nuovo in centro, i tempi

Da definire, inoltre, oltre alla nuova area del mercato di Avezzano, saranno le tempistiche relative allo spostamento. Passerotti assicura che la partita non resterà aperta a lungo. “Le maggiori criticità nell’individuazione dell’area riguardano la questione viabilità. Gli addetti ai lavori stanno, infatti, valutando quale delle soluzioni possibili sia compatibile con il piano viabilità cittadino”.

Molteplici sono le proposte sul tavolo e molteplici le esigenze da soddisfare. Le associazioni di categoria coinvolte nel tavolo tecnico stanno fornendo il loro contributo alla definizione di una situazione rimasta in stand-by dal giugno scorso.

“Il ritorno del mercato in centro – ha ricordato Passerotti – era stato già precedentemente deciso dall’amministrazione comunale. La questione era rimasta in sospeso ed ora sarà definitivamente risolta, ascoltando le richieste della città e dei commercianti”.

Mercato in centro, c’è chi dice no

In attesa di sapere quale sarà, allora, la nuova area mercatale, ci si chiede, d’altro canto, la posizione dei residenti della zona nord di Avezzano.

Una posizione espressa attraverso una nota inviata alla stampa dal neo coordinatore Frazioni e Periferie “FUORICENTRO”, Francesco Basile.

“Riteniamo che il collocamento del mercato spostato nella zona nord del paese abbia trovato la giusta e naturale collocazione, offrendo: i giusti spazi per le bancarelle (aumentate a dismisura), i parcheggi per i cittadini visitatori, la giusta sicurezza per lo svolgimento di manovre di soccorso”.

“Il fatto di toglierlo al centro è stato un atto politico condiviso dalla maggioranza, (guidata da De Angelis)”, aggiungono. “È stato un atto intelligente di cui la viabilità del Centro cittadino ha tratto giovamento. Essendo questo un atto politico, il Commissario straordinario non può avallare dette richieste, rimandando il tutto alla prossima amministrazione. Queste sollecitazioni sembrano solo e soltanto un modo di baratto elettorale, tanto per raccogliere qualche voto”, conclude Basile.