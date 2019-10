Il colonnello Cordoni nuovo Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito “Abruzzo”

L’AQUILA – Prestigiosa nomina al Comando Militare Esercito “Abruzzo” per il colonnello teramano Ernesto Cordoni.

È un teramano il numero due dell’ente militare territoriale che in ambito regionale espleta il fondamentale ruolo di raccordo tra Esercito e territorio abruzzese, per quanto attiene alla gestione delle forze di completamento e riserva selezionata, dei compiti di rappresentanza, della pubblica informazione per la promozione dei reclutamenti e delle attività di ricollocamento al lavoro degli ex volontari. Il colonnello Ernesto Cordoni, nuovo Capo di Stato Maggiore del Comando Militare Esercito “Abruzzo” in L’Aquila, giunge all’importante incarico dopo un lungo percorso professionale che lo ha visto operare in incarichi di comando preminentemente in settori della logistica sul territorio nazionale e all’estero. In questa circostanza, egli rinnova il proprio impegno di servizio, affinché l’Ente possa essere sempre più efficiente, in particolare nel ricercare sinergie con gli Enti locali per meglio mettere a disposizione del cittadino i servizi offerti da tutta l’organizzazione militare.