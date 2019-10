Goffredo Palmerini, Premio alla Cultura al prestigioso Montefiore

Premio Letterario internazionale “Montefiore”, Premio alla Cultura per l’aquilano Goffredo Palmerini.

Conferito a Goffredo Palmerini il Premio alla Cultura nel corso della cerimonia conclusiva del Premio Letterario internazionale “Montefiore”, tenutosi domenica scorsa nel teatro Malatesta di Montefiore Conca (Rimini), uno dei Borghi più belli d’Italia, magnifico con la sua possente Rocca Malatestiana.

“Per l’impegno profuso in ambito culturale, attraverso un’intensa attività con le comunità italiane all’estero e prestigiose istituzioni culturali a carattere internazionale”, questa la motivazione del riconoscimento al giornalista e scrittore aquilano, concessa su unanime deliberazione della Giuria del Premio presieduta dal prof. Hafez Haidar, docente all’Università di Pavia, già candidato al Premio Nobel per la Pace e attualmente al Nobel per la Letteratura.

Il Premio Montefiore, che alla sua IX edizione ha visto partecipare oltre 1200 autori, è uno dei concorsi letterari più prestigiosi, organizzato dall’Associazione culturale Pegasus – presidente è Roberto Sarra, scrittore poeta e critico letterario – che ogni anno realizza grandi eventi di caratura internazionale, quali il Premio Letterario Città di Cattolica, il Premio Letterario Milano International, il Pegasus Golden Selection e appunto il Premio Montefiore.