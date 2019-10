Trasporti, Marsilio: pieno sostegno ad azione rilancio di TUA

Alla vigilia dello sciopero del TPL indetto da alcune sigle sindacali, il Presidente Marsilio ribadisce il pieno sostegno alle politiche di risanamento e rinnovamento messe in campo da TUA per garantire la qualità del servizio di trasporto pubblico.

“Con il management di TUA SpA e il sottosegretario Umberto D’Annuntiis, la Giunta e la

maggioranza di governo regionale hanno condiviso ogni passaggio e le scelte strategiche finora effettuate per ridurre i costi e ottimizzare il servizio. Bilanci a posto e trasparenti sono la precondizione per continuare a offrire un servizio adeguato e affrontare la sfida del risanamento di un’azienda che sconta anni di difficoltà e di ritardi, soprattutto nel campo del rinnovo dei mezzi. Per questo continueremo a sostenerne l’azione, nonostante le inevitabili e spesso strumentali polemiche, e se per compiere fino in fondo una salutare ‘operazione verità’ il Consiglio regionale vorrà accogliere la richiesta del Presidente Giuliante di istituire una Commissione d’inchiesta sul TPL, il Presidente e la Giunta non potranno che essere d’accordo”.